Tom Hardy conquista tutti col nuovo accento in Bikeriders: nessuno ne capisce l'origine

The Bikeriders ha già conquistato il pubblico sulla rete presentando il racconto di una banda di motociclisti durante la rivoluzione culturale degli anni sessanta. Dopo aver visto il trailer, in molti sono rimasti stupiti, tra le altre cose, dello strano accento utilizzato da Tom Hardy per caratterizzare il suo personaggio.

Il primo trailer di The Bikeriders sembra aver conquistato Internet e gli utenti dei social network grazie all’anticipazione di un racconto pieno di tensione e molto incentrato sull’aspetto emotivo e caratteriale riguardante i componenti della gang rappresentata nel nuovo film di Jeff Nichols.

Uno degli aspetti che più ha attirato l’attenzione del pubblico è stato quello relativo alla strana parlata utilizzata da Tom Hardy per interpretare il motociclista Johnny: Hardy non è nuovo a prestazioni vocali assolutamente particolari e degne di nota, come abbiamo già potuto apprezzare in Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, The Revenant e Peaky Blinders.

Quella utilizzata per il film che lo vede al fianco di Austin Butler e Jodie Comer, però, potrebbe essere la più assurda e azzardata di tutti, con i fan statunitensi che stanno cercando di capire da dove lo abbia tirato fuori e a quale accento si sia ispirato.

Vi lasciamo in calce all’articolo alcuni dei commenti a proposito della scelta stilistica dell’attore di Venom, che, in ogni caso, sembra aver messo d’accordo tutti quanti sul fatto che quando il britannico si lascia andare così in un’interpretazione, il risultato diviene quasi scontato, in positivo.

In attesa di poter vedere il film nelle sale, vi lasciamo alla notizia che anche Norman Reedus si è unito al cast di The Bikeriders.