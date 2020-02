Tom Hardy condivide una nuova foto dal set di Venom 2

Continua incessanti le riprese dell'attesissimo Venom 2 di casa Sony Pictures, sequel del cinecomic campione d'incassi del 2018 diretto da Ruben Fleischer che vedrà ancora una volta nei panni del protagonista anti-eroe titolare Tom Hardy, diretto però questa volta dal regista e star della motion caputre Andy Serkis.

Proprio dal set del progetto, al momento blindatissimo e da cui poco o nulla è trapelato nelle settimane passate, arrivata grazie a Tom Hardy una nuova foto che non mostra però niente del protagonista o dei co-protagonista. Non si può dunque ricavare molto dall'immagine, né sulla trama né su qualche costume di scena, ma è interessante perché ci offre uno sguardo sulla crew del film a lavoro in quella che sembra proprio essere la video village area della produzione.



Come sappiamo, la storia di Venom 2 riprenderà poco tempo dopo la fine degli eventi nel capitolo precedente e vedrà tra i protagonisti anche Woody Harrelson nei panni del villain Cletus Kasady alias Carnage e anche Naomie Harris nel fortemente rumoreggiato ruolo di Shriek. La trama è comunque ancora avvolta nel mistero.



Venom 2 scritto da Kelly Marcel uscirà nelle sale americane il prossimo 2 ottobre 2020. Anche in Italia dovrebbe arrivare quel periodo, probabilmente il 1° ottobre.