Tom Hardy compie 46 anni: 'Sono fortunato a essere vivo'

Se la vita di un attore di Hollywood è qualcosa a cui tutti di noi vorremmo aspirare, non sempre ciò vale per le origini dello stesso: scavando nel passato di Tom Hardy, ad esempio, ci troviamo davanti un'adolescenza che difficilmente molti di noi avrebbero superato indenni, e che la star di Mad Max: Fury Road è felice di aver superato.

Hardy, che oggi compie 46 anni e che recentemente ha ammesso di trarre ispirazione dai reality show per i suoi personaggi, non ha mai fatto mistero del suo passato da ragazzo tutt'altro che tranquillo: "Da giovane ero un ragazzaccio, sono stato arrestato così tante volte che ho perso il conto. Non volevo che si sapesse che ero fuori controllo, ma non riuscivo a nasconderlo. Avevo una bestia dentro di me che piano piano mi distruggeva, ma alla fine il corpo si arrende, era davvero esausto. Sono fortunato a non aver fatto una brutta fine" furono le sue parole al riguardo.

L'attore di Inception e Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno proseguì: "L'unica cosa che mi ha salvato in quel periodo buio è stata la recitazione. Ho cominciato perché volevo che mio padre fosse orgoglioso di me, mi ha aiutato a restare calmo e a diventare una persona migliore". Tutto è bene quel che finisce bene, no? Tanti auguri, Tom!