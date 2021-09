Tom Hardy compie 44 anni: i migliori 5 film da recuperare in streaming

Buon compleanno, Tom Hardy! L'attore britannico compie oggi 44 anni, e dopo le recenti reazioni alle scene post-credit di Venom La Furia di Carnage, abbiamo deciso di proporvi per l'occasione 5 film da vedere o recuperare in streaming in cui ha dimostrato il suo enorme talento nel campo della recitazione.

Ecco i nostri consigli per celebrare il compleanno della star:

Mad Max: Fury Road (Netflix) . Acclamato da pubblico e critica come uno dei migliori film dell'ultimo decennio, questo nuovo capitolo della saga diretta da George Miller vede Hardy nell'iconico ruolo che fu di Mel Gibson.

. Acclamato da pubblico e critica come uno dei migliori film dell'ultimo decennio, questo nuovo capitolo della saga diretta da George Miller vede Hardy nell'iconico ruolo che fu di Mel Gibson. The Revenant (Netflix) . Il film, diretto da Alejandro González Iñárritu, racconta la storia di un uomo ( interpretato Leonardo DiCaprio) che cerca di sopravvivere nel gelo del selvaggio Nord Dakota dopo essere rimasto gravemente ferito dall'attacco di un orso. Hardy veste i panni del villain.

. Il film, diretto da Alejandro González Iñárritu, racconta la storia di un uomo ( interpretato Leonardo DiCaprio) che cerca di sopravvivere nel gelo del selvaggio Nord Dakota dopo essere rimasto gravemente ferito dall'attacco di un orso. Hardy veste i panni del villain. Legend (Prime Video, Netflix) . Qui la star interpreta la doppia parte dei gemelli Kray, due famigerati gangster artefici di un vasto impero criminale nella Londra degli anni 60. Il loro legame viene messo in dubbio dalla gelosia per una donna e dalla violente lotte di potere che si scatenano all'interno dell'organizzazione.

. Qui la star interpreta la doppia parte dei gemelli Kray, due famigerati gangster artefici di un vasto impero criminale nella Londra degli anni 60. Il loro legame viene messo in dubbio dalla gelosia per una donna e dalla violente lotte di potere che si scatenano all'interno dell'organizzazione. Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno (Prime Video) . Terzo capitolo della trilogia di Christopher Nolan, la pellicola segue il Batman di Christian Bale alle prese con una nuova minaccia rappresentata Bane, storico villain dell'Uomo Pipistrello interpretato da un'irriconoscibile Tom Hardy.

. Terzo capitolo della trilogia di Christopher Nolan, la pellicola segue il Batman di Christian Bale alle prese con una nuova minaccia rappresentata Bane, storico villain dell'Uomo Pipistrello interpretato da un'irriconoscibile Tom Hardy. Dunkirk (Infinity). In questa terza collaborazione con Nolan, l'attore è protagonista della sezione narrativa dedicata al 'cielo', vestendo i panni di un pilota della RAF a bordo di uno Spitfire durante l'evacuazione di Dunkerque in piena Seconda Guerra Mondiale.

Nel frattempo, Hardy ha ottenuto il ruolo da protagonista in un nuovo thriller diretto da Terence Winter.