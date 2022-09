Tom Hardy compete in incognito a un campionato di Jiu-Jitsu e vince tutti gli incontri

Un attore come Tom Hardy può vantare molti, moltissimi talenti. Ma nonostante la sua apparizione in Warrior come combattente di MMA, non credevamo che le arti marziali fossero uno di quelli, anche nella realtà. Invece si è presentato in incognito a un campionato ufficiale e ha sbaragliato ogni singolo concorrente.

Al di là dei suoi progetti in corso, le ultime volte in cui si è parlato di Tom Hardy è per il suo (ormai insperato) fancasting come prossimo James Bond. Insperato perché le ultime lo davano come troppo in là con gli anni per rivestire il personaggio, mentre persino Sam Mendes forza la mano sostenendo che James Bond debba evolvere al femminile, almeno per quanto riguarda la regia. Ma sulla questione dell’età, gli si può dire davvero poco.

Ce lo dimostra un nuovo, curioso siparietto che l’ha visto presentarsi come lottatore di Jiu-Jitsu nel campionato brasiliano Open 2022 tenutosi in una palestra di una scuola superiore a Milton Keynes, in Inghilterra. L’attore non ha dato alcun preavviso se non agli organizzatori, che però si sono stupiti come gli altri visto che l’attore si è iscritto con il suo nome di battesimo, Edward Hardy.

Si ricorderà il suo ruolo come lottatore di MMA nel Warrior che abbiamo recensito, ma qui ha dato prova di grande abilità, vincendo ogni singolo incontro. Parlando col Guardian, uno portavoce dell’evento ha detto di lui: “È un ragazzo davvero simpatico. Tutti lo hanno riconosciuto, ma era molto umile ed era felice di prendersi del tempo per permettere alle persone di farsi fotografare con lui. È stato un vero piacere vederlo gareggiare al nostro evento”. Sapevate di questa passione di Hardy per le arti marziali? Non smette mai di stupirci!