Tom Hardy e Charlize Theron fanno pace: finisce la rivalità di Mad Max Fury Road!

Mad Max Fury Road di George Miller è uno dei film più acclamati del ventunesimo secolo, eppure non tutti conoscono la vera storia della rivalità che scoppiò tra Tom Hardy e Charlize Theron durante la lavorazione della pellicola.

In un'intervista con Vanity Fair, i membri del cast e della troupe di Fury Road, inclusi i diretti interessati Hardy e Theron insieme a Nicholas Hoult, hanno riflettuto sulla famigerata "faida" delle due star, scaturita dai diversi approcci dei due attori alla recitazione. L'animosità tra i due crebbe al punto che, come ricorda Theron, non mancarono diversi episodi di scenate fatte di urla faccia a faccia, alternati a lunghi periodi in cui le due star rifiutavano di parlarsi.

Alcuni membri del cast hanno perdonato l'aggressività e la mancanza di professionalità di Tom Hardy collegandola alla sua devozione al metodo di recitazione; tuttavia, la Theron ha ricordato che la mancanza di rispetto di Tom Hardy nei suoi confronti la portò a sentirsi veramente minacciata, al punto che l'attrice convocò una produttrice per accompagnarla in ogni momento sul set al fine di garantire la sua sicurezza e per agire come mediatrice tra i due attori.

Nicholas Hoult ("Nux"): "A volte c'era un'atmosfera molto tesa. Era un po' come se fossi il bambino in vacanza e gli adulti seduti davanti ad un certo punto iniziavano a litigare."

Charlize Theron ("Furiosa"): "Ha ragione. O litigavamo o ci ignoravamo. Non so quale delle due cose sia la peggiore. È stato orribile! Non avremmo dovuto farlo; avremmo dovuto essere migliori di così."

Tom Hardy ("Max"): "Con il senno di poi, ero fuori di testa in molti modi. La pressione su entrambi a volte era schiacciante. Lei aveva bisogno di un partner migliore, forse più esperto di me. Mi piacerebbe pensare che ora che sono più vecchio, potrei essere all'altezza di quell'occasione."

Con stupore e sollievo di tutti, però, una scena cruciale avrebbe segnato un punto di svolta nella relazione tra Tom Hardy e Charlize Theron: si tratta della sequenza in cui Max e Furiosa sono insieme sulla moto, con Vuvalini e le Mogli che li seguono; i membri del cast hanno ricordato la "pelle d'oca" provata guardando le due star riconciliarsi, cosa che rispecchiato l'evoluzione della relazione tra Max e Furiosa, che nel film da avversari diventano alleati. Oggi, per fortuna, entrambe le star sembrano essere in grado di riflettere sull'accaduto con un atteggiamento maturo e distaccato: evidentemente sono riusciti a metterci sopra la fatidica pietra.

Per altre letture, sapete che George Miller aveva pensato a Eminem e Rihanna per Mad Max Fury Road?