Tom Hardy e Channing Tatum insieme per il nuovo film di Universal

Dopo il mancato gioco di squadra nel film Netflix Triple Frontier, Tom Hardy e Channing Tatum avranno nuovamente modo di condividere lo schermo in una pellicola targata Universal Pictures.

Due volti noti di Hollywood come protagonisti nel nuovo film di Universal sull'evacuazione dall'Afghanistan.

Tom Hardy (Venom, Inception) e Channing Tatum (Foxcatcher, 21 Jump Street) sono infatti stati scelti per portare sullo schermo una sceneggiatura originale di George Nolfi (lo sceneggiatore di The Bourne Ultimatum e Ocean's Twelve) ispirata a delle storie vere, ovvero quanto visto in Afghanistan dopo gli accadimenti dello scorso agosto.

Secondo il sito Deadline, Hardy e Tatum interpreterebbero due dei tre ex-membri delle forze speciali che sono tornati indietro, assieme alle loro controparti afghane, per aiutare a salvare le famiglie e gli alleati rimasti coinvolti nella vicenda.

Entrambi gli attori saranno anche produttori del film che al momento non ha ancora un titolo, assieme a Jules Daly, Reid Carolin, Peter Kiernan e Nolfi.

Attualmente non si conoscono ulteriori informazioni al riguardo, e quindi non abbiamo idea di chi la dirigerà, quando potrebbero iniziare le riprese o in che periodo la pellicola potrebbe arrivare sugli schermi.

Nel frattempo però potete trovare ancora Tom Hardy al cinema nel sequel del cinecomic Sony Venom: La Furia di Carnage diretto da Andy Serkis.