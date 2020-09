Tom Hardy, i bookmaker sospendono scommesse: sarà lui il nuovo James Bond?

Quando Daniel Craig annunciò il suo addio a James Bond dopo No Time to Die si scatenò un vero e proprio terremoto: la notizia era nell'aria da tempo e giunse quindi tutt'altro che inaspettata, ma la certezza che di lì a poco sarebbe dovuta partire la ricerca del nuovo 007 diede il via ad un prevedibile putiferio.

Inutile dire che di nomi ne sono stati fatti in quantità industriale e di ogni tipo: c'è chi immaginava un James Bond di colore, chi pensava che i tempi potessero essere maturi per uno 007 donna e chi invece preferiva mantenersi sul classico, ipotizzando ad esempio Robert Pattinson come successore di Daniel Craig.

Il nome saltato fuori di prepotenza negli ultimi giorni è però quello di Tom Hardy: la possibilità che la star di Mad Max: Fury Road subentri a Craig diventa più concreta giorno dopo giorno, al punto da cominciare a metter paura ai bookmakers! Già, perché nelle ultime ore le quotazioni di Hardy sono scese da 6:1 a 1:1, costringendo di fatto gli stessi bookmakers a sospendere le scommesse sul suo nome come nuovo James Bond.

Vi piacerebbe Tom Hardy come nuovo 007? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, una nuova foto ufficiale di No Time to Die ci ha mostrato Daniel Craig e Ana de Armas pronti all'azione.