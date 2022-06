Tom Hardy, l'attore di Legend: 'Avrei venduto mia madre per farmi di crack'

Tom Hardy è uno degli attori più apprezzati degli ultimi anni, i suoi moltissimi ruoli tra film e serie tv di successo lo dimostrano ma ampiamente ma purtroppo, la sua vita non è sempre filata per il verso giusto, come dimostra la sua giovinezza fatta di eccessi e abusi di droga.

L'attore nel corso delle sue varie interviste non ha mai negato questo suo passato difficile anzi, ha raccontato più volte la sua storia per invitare le persone in difficoltà a cercare con l'aiuto di qualcuno sempre una via d'uscita da qualsiasi forma di dipendenza.

Pur essendo cresciuto in una famiglia benestante, Tom Hardy ha iniziato all'età di 11 anni a sniffare colla, a 13 gli allucinogeni, a 16 il crack, a tal proposito ha detto: "Ero un ragazzaccio, avrei venduto mia madre per farmi di crack. Non volevo che nessuno sapesse che ero fuori controllo, ma non potevo nasconderlo. Alla fine, il corpo si arrende. Ero completamente kaput. Sono stato fortunato a non aver contratto l'epatite o l'AIDS".

Solo dopo essersi svegliato in condizioni pietose tra vomito, sangue e droghe varie, ed essersi trovato a vomitare per le strade di Soho nel 2003, Hardy ha deciso finalmente di voltare pagina e cercare l'aiuto di cui aveva bisogno: "Nella morte, sono rinato. L'unica cosa che mi ha salvato in quel periodo buio è stata la recitazione. A volte è proprio come bere la birra successiva, farò il prossimo film e il prossimo, e ancora, ancora… Se smetto di lavorare, potrebbe finire tutto per me".

Tom Hardy è attualmente uno degli attori più ricercati e forse proprio queste sue complesse vicende esistenziali gli hanno permesso di diventare lo straordinario interprete che è oggi. Voi che ne dite?