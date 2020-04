Tom Hardy diventa Al Capone: il primo trailer della biopic rivela la data d'uscita

Dopo anni e decine di pellicole nelle quali interpreta i più improbabili dei personaggi, per Tom Hardy è giunto il momento di vestire i panni di Al Capone, il boss mafioso più famoso d'america. A mostrarci un'anteprima del film è lo stesso regista Josh Trank: continuate dopo il salto per scoprirne trailer e data d'uscita.

La pellicola non è certo partita nel migliore dei modi e dopo il aver cambiato nome da "Fonzo" in "Capone", si è temuto che il biopic potesse essere distribuito addirittura in streaming.

Adesso, le precedenti ipotesi si sono dimostrate realtà e Capone sarà distribuito online il prossimo 12 maggio: a quanto sembra i problemi sul set non avrebbero lasciato altra scelta e sarà sicuramente un peccato non poter ammirare la trasformazione di Hardy in Capone sul grande schermo.

Al centro della storia ci sarà una nuova versione di Capone, che coni suoi 47 anni inizierà un lento declino causato dalla demenza senile, grazie alla quale faremo un viaggio a ritroso nella sua vita tra ricordi sfumati e violenze impresse a fuoco nella sua memoria.

A completare il cast capeggiato da Hardy ci saranno Linda Cardellini, Matt Dillon, Kyle MacLachlan e Jack Lowden, con il quel condivise anche il set nel Dunkirk di Christopher Nolan.

In calce il trailer pubblicato sul profilo Twitter di Trank.