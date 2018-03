Tom Hardy è Al Capone nella prima foto di Fonzo, biopic sul celebre gangster

Tramite il suo account Instagram,ha diffuso la sua prima immagine nelle vesti di Al Capone in, imminente biopic sul famigerato gangster di Chicago. Hardy è stato uno degli attori più impegnati a Hollywood da quando è stato nominato all'Oscar perdi

Ha ottenuto in seguito importanti ruoli, tra cui quello nella serie tv per FX di Ridley Scott, Taboo, e nell'acclamato film di Christopher Nolan, Dunkirk. A breve lo vedremo nei panni di Venom, nell'adattamento per il cinema del personaggio Marvel.

E se tutto questo non poteva bastare, Tom Hardy ha abbracciato anche un progetto che lo vede interpretare il personaggio di Al Capone.

E se i fan stanno ancora attendendo di vedere Hardy nelle vesti di Eddie Brock, è lo stesso attore inglese a portarsi avanti, pubblicando la prima foto della sua versione del celebre gangster.

Tom Hardy, attraverso un post su Instagram, ha pubblicato la prima foto di Fonzo nei panni di Al Capone.

Il film prenderà in esame gli ultimi anni di vita del boss del Proibizionismo (Capone è morto il 25 settembre 1947 all'età di 48 anni) e la versione che vedremo è quella che racconta i suoi ultimi anni di vita. Un Capone sofferente di demenza e tormentato dalle stesse atrocità da lui commesse.

Anche se la data d'uscita non è stata ancora confermata, sarà interessante vedere se il film riuscirà ad essere pronto per la prossima stagione dei premi.

Un Al Capone logorato dal tempo e dalla vita vissuta, quello che sembra incarnare nella foto Tom Hardy. Forse la cosa più affascinante per gli appassionati di cinema e di storia sarà il ritratto di Al Capone nella sua fase crepuscolare, poiché la maggior parte dei suoi ritratti cinematografici, tra cui quello di Robert De Niro in The Untouchables, si sono concentrati sul personaggio in ascesa durante il suo periodo d'oro. A dirigere il film sarà Josh Trank e nel cast ci saranno anche Matt Dillon, Jack Lowden, Linda Cardellini e Kyle MacLachlan.