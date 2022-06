Tom Hanks, il tremolio alla mano alla première di Elvis preoccupa i fan

Dopo la standing ovation a Cannes il nuovo biopic su Elvis diretto da Baz Luhrmann si prepara ad arrivare in sala. Lo scorso 4 Giugno c'è stata la première australiana, durante la quale uno dei protagonisti, Tom Hanks, ha parlato. L'intervento dell'attore ha però preoccupato i fan, che hanno notato un tremolio alla mano.

Come sappiamo, nel film l'attore 65enne interpreta il manager di Elvis, e ha deciso di raccontare parte dell'esperienza nel discorso, durato circa tre minuti. Nel corso di questo tempo, però, i fan non hanno potuto non notare un tremolio apparentemente incontrollabile della mano destra, che reggeva il microfono. L'attore ha a quel punto provato a placarlo aiutandosi con l'altra mano, ma la cosa non è sfuggita di certo agli spettatori, né ai giornalisti.

Il Daily Mail ha infatti sottolineato quanto accaduto, e non è stato l'unico. Nonostante la preoccupazione dei fan, l'attore non ha commentato quanto accaduto, e ha lasciato l'Australia, tornando negli Stati Uniti dove ad aspettarlo c'è l'anteprima di Graceland dell'11 Giugno. Nel lontano 2013 Hanks aveva dichiarato di avere il diabete di tipo 2, e probabilmente proprio questo potrebbe essere la causa dei tremolii che vediamo nel video in questione.

Adesso, mentre il giro di presentazione del film prosegue, restiamo in attesa di eventuali dichiarazioni.