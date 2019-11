Tom Hanks nel trailer internazionale del biopic A Beautiful Day in the Neighborhood

Sony ha pubblicato online il trailer internazionale del film A Beautiful Day in the Neighborhood, con protagonista Tom Hanks nei panni di Fred Rogers, un personaggio tv celebre per lo show destinato ai bambini dal titolo Mister Mister Roger's Neighborhood. Il film verrà distribuito nelle sale americane dal 22 novembre.

A Beautiful Day in the Neighborhood racconta l'amicizia tra il giornalista di Esquire, Lloyd Vogel, interpretato da Matthew Rhys, e un famoso presentatore tv di un programma per l'infanzia, Fred Rogers, a cui presta il volto Tom Hanks.

Il film è stato presentato in anteprima al recente Toronto International Film Festival. Alla regia è stata scelta Marielle Heller, che nel 2018 ha diretto il film Copia Originale.



Tom Hanks sta attraverso un periodo piuttosto nutrito dal punto di vista lavorativo. Negli ultimi due anni ha recitato nel film di Steven Spielberg, The Post, al fianco di Meryl Streep, e ha doppiato per l'ultima volta il personaggio di Woody nel franchise animato della Pixar, Toy Story.

Il cast del film comprende anche attori del calibro del premio Oscar Chris Cooper (Il ladro di orchidee), Tammy Blanchard e Sakina Jaffrey (House of Cards).

Hanks interpreterà il manager di Elvis Presley nel biopic di Baz Luhrmann. La star sarà inoltre protagonista del film Major Matt Mason, con una sceneggiatura scritta dal pluripremiato autore Akiva Goldsman.