Tom Hanks e la torta di Tom Cruise: 'Puoi mangiarla solo una volta l'anno ma è fantastica'

Le feste di Natale sono finite ma molti non sembra se ne siano ancora accorti. Tra questi c'è Tom Hanks che ha parlato in una intervista dell'ultimo pasto che gli piacerebbe avere nella vita citando direttamente una famigerata torta che annualmente una celebrity hollywoodiana manda ai colleghi.

Il dolce in questione è la famosa torta di Tom Cruise che l'attore, ogni anno, fa consegnare a diverse personalità di Hollywood compreso Tom Hanks. L'attore ha lodato la qualità del dolce parlando di quanto sia paradisiaco ma, allo stesso tempo, incredibilmente esclusivo. "Questa torta è fantastica, puoi mangiarla solo una volta all'anno, il che funziona perfettamente perché non la ordino. Arriva in regalo a Natale... Non tutti ricevono questo ciambellone cocco e cioccolato bianco" ha raccontato l'attore.

Insomma, sembra che il dolce, ogni anno riscuota particolare successo. Tra i tanti personaggi del mondo del cinema che hanno ottenuto questo dono dall'attore c'è anche Michael Bay a cui Tom Cruise ha regalato la sua famosa torta. Sembra che Hanks, molto spesso, decida di condividere il regalo con coloro che lavorano con lui nella sua casa di produzione, la Playtone. "Ora, la cosa interessante è che la gente giù in ufficio, al Playtone World Headquarters, a partire dal giorno del Ringraziamento, inizia a guardare la posta che arriva. La scatola grande sta arrivando? Stiamo ottenendo la 'chiamata torta di Tom Cruise'?" ha scherzato.

Il celebre ciambellone cocco e cioccolato ha saputo conquistare i palati schizzinosi di Hollywood, talmente tanto che alcuni vip sembrano addirittura aspettare periodicamente questo dono. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!