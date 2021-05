Tom Hanks torna su Apple TV: ecco lo sci-fi Finch diretto dal regista di Game of Thrones!

Dopo il successo di Greyhoud, dramma bellico che ha garantito ad Apple TV Plus anche l'ingresso agli Oscar 2021, la star Tom Hanks tornerà sul servizio di streaming on demand con il fantascientifico Finch.

La Amblin Entertainment ha prodotto il film, che inizialmente doveva essere distribuito dalla Universal Pictures nelle sale questo agosto con il titolo di 'Bios': la società deve ancora fissare una data di pubblicazione ufficiale, ma alcune fonti dicono che il film arriverà sulla piattaforma entro la fine del 2021.

Gli addetti ai lavori suggeriscono che Finch sia stato venduto ad Apple TV Plus a causa del complesso panorama delle uscite in sala. Sebbene l'industria sembri essersi avviata verso il cammino della guarigione dopo quasi un anno di chiusure legate al COVID-19, alcuni dirigenti pensano che Finch possa comportarsi meglio sul servizio di streaming, dato il fitto programma di uscite nel 2021. Del resto, dal suo lancio alla fine del 2019, Apple si è mossa per aumentare la propria offerta di film e TV: recentemente ha sborsato ben 25 milioni di dollari per Coda, un film presentato in anteprima al Sundance Film Festival, e ha anche acquisito Emancipation di Antoine Fuqua. Naturalmente la punta di diamante sarà il blockbuster da 200 milioni di dollari Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro le cui riprese sono attualmente in corso.

Ricordiamo che Finch è stato diretto da Miguel Sapochnik, acclamato regista di alcuni degli episodi più spettacolari di Game of Thrones come La battaglia dei bastardi e La lunga notte: il film è un dramma post-apocalittico che segue la storia dell'ultimo uomo sulla Terra, un inventore malato di nome Finch (Hanks) che costruisce un androide per proteggere il suo amato cane dopo che lui sarà morto. Il cast include anche Caleb Landry Jones, Samira Wiley e Skeet Ulrich.