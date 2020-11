Tom Hanks e Tom Cruise dovranno salvare i tacchini del Ringraziamento: ecco perché

Si avvicina il giorno del Ringraziamento, momento di tradizionale condivisione per milioni di famiglie americane, ma ricorrenza invisa alle associazioni animaliste a causa dell'enorme quantità di tacchini abbattuti e consumati a tavola. Quest'anno la PETA ha deciso di coinvolgere nelle sue iniziative anche due star come Tom Hanks e Tom Cruise.

Per sensibilizzare gli americani a risparmiare Tom the Turkey, nome con cui si indica il tacchino protagonista suo malgrado del pranzo del Ringraziamento, la PETA ha deciso infatti di inviare cesti regalo, lettere e materiale promozionale (comprese foto dei tacchini da salvare) a nove personaggi famosi di nome Tom. Oltre ai due attori, ci sono anche, tra gli altri, i colleghi Tom Selleck e Tommy Lee Jones il giocatore di football Tom Brady e i designer Tom Ford e Tommy Hilfiger.

La campagna prende il nome di ThanksVegan e la lettera destinata a Tom Hanks, Tom Cruise e agli altri recita: "Perdonaci, Tom, ma il Ringraziamento è proprio dietro l'angolo e dobbiamo parlare di tacchini. Considerato tutto quello che abbiamo passato quest'anno, quasi tutti ammettono che è il momento di fare un significativo cambiamento per la salute dell'uomo, per l'ambiente e gli animali". Viene poi spiegato che festeggiare con un pranzo vegano, oltre a salvare milioni di tacchini dalla macellazione, serve a combattere i cambiamenti climatici e la fame nel mondo, e a prevenire future pandemie. Il pacchetto comprende quindi arrosto di tacchino vegano, salse e dolci rigorosamente cruelty free. "Per questo Ringraziamento lascia i tacchini morti fuori dai tuoi piani, e mangia al loro posto verdure e altri cibi sani e vegetali".

Tom Hanks sarà presto su Netflix con Notizie dal mondo, mentre Tom Cruise è attualmente impegnato sul set di Mission: Impossible 7.