Tom Hanks stila la classifica dei suoi 3 migliori film e sorprende tutti: scopritela!

Attualmente Tom Hanks è intento a promuovere la sua ultima fatica, il film Finch disponibile su AppleTv+. Proprio nel corso di questa promozione in un’interessante intervista è stato chiesto all’attore premio Oscar una sua personale classifica dei suoi lungometraggi e la sua risposta potrebbe sorprendervi parecchio.

Cloud Atlas si colloca sul gradino più basso della classifica di Hanks e probabilmente nessuno ci avrebbe mai scommesso. Il film potrebbe non aver riscosso molto successo al botteghino nel 2012, ma da allora ha raccolto un seguito appassionato e molti fan lo considerano il capolavoro non celebrato dei fratelli Wachowski. La pellicola è basata sull'omonimo romanzo di David Mitchell del 2004 e lancia Tom Hanks e Halle Berry in più ruoli mentre i personaggi si reincarnano attraverso le generazioni.

Probabilmente pochi appassionati lo definirebbero uno dei migliori film di Tom Hanks considerando la sua vasta filmografia composta da vere e proprie pietre miliari del cinema come Forrest Gump e Salvate il soldato Ryan, tuttavia l’attore lo considera uno dei suoi migliori film come ha spiegato durante un'apparizione al "Bill Simmons Podcast" di The Ringer, di cui potete vedere il video qui sopra. A Hanks è stato chiesto di scegliere i suoi tre film preferiti: "Non lo farei secondo il modo in cui sono usciti i film. Stilerei questa classifica in base all'esperienza personale che ho avuto mentre li facevo."

Secondo Hanks, Cloud Atlas è stata una delle esperienze più magiche che abbia mai avuto nella sua decennale carriera di attore. Il film è stato girato a spasso per tutta la Germania e ha visto la partecipazione di un cast imponente che comprendeva Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Doona Bae, Ben Whishaw, James D'Arcy, Zhou Xun, Keith David, David Gyasi, Susan Sarandon e Hugh Grant. "Abbiamo girato su una speranza e un sogno e nient'altro che un cerchio d'amore", ha detto Hanks. “Era la prima volta che giravo molto in Germania ed ero circondato dalla storia. Ma il lavoro in sé, facevamo parte di questo grande, enorme insieme di persone fantastiche che stavano solo cercando di fare il lavoro più duro e migliore... l'intero film è stato così profondo che realizzarlo è stato magico” ha concluso, se siete curiosi potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Cloud Atlas.



L'attore ha indicato Ragazze vincenti (A League of Their Own) come il suo film preferito in assoluto, soprattutto perché ha giocato a baseball per tutta l'estate durante la pre-produzione e le riprese. Il secondo della sua lista è Cast Away, la cui produzione ha finito per essere una lunga vacanza alle Fiji. "Abbiamo avuto avventure audaci durante la realizzazione di quel film", ha detto Hanks. “Eravamo in mezzo all'oceano cercando di fare riprese. Eravamo alle Fiji e tutta la mia famiglia era con me. Nient'altro che avventure ogni singolo giorno.” L'ultimo progetto dell'attore è ora in streaming su Apple TV+ non perdetevi la nostra recensione di Finch.