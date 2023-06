Tom Hanks, la star non è fan di alcuni suoi film! Ecco il motivo

In una recente intervista rilasciata al New Yorker, il premio Oscar Tom Hanks ha confessato di aver girato in carriera anche dei film non proprio grandiosi e dei quali certamente non è fan. L'attore, uno dei più amati e apprezzati a Hollywood, ha lavorato a parecchi lungometraggi, alcuni diventati dei veri e propri cult.

"Ammettiamolo: tutti abbiamo visto film che odiamo. Sono stato in alcuni film che odio. Hai visto alcuni miei film e li odi" ha raccontato Hanks, mentre cercava di spiegare in che modo un film dovrebbe essere giudicato "Qualcuno dirà 'L'ho odiato'. Altre possono dire 'Penso che sia geniale'. Da qualche parte nel mezzo ciò che il film è in realtà".

Hanks - che è stato immortalato infuriato al Festival di Cannes - ha usato l'esempio del Rubicone per spiegare il suo punto di vista:"Il primo Rubicone che attraversi è dire di sì al film... Sarai in quel film. Il secondo Rubicone è quando vedi effettivamente il film che hai realizzato. O funziona ed è il film che volevi fare oppure non funziona e non è il film che volevi fare".



E il quarto Rubicone? ”È la performance commerciale del film. Perché, se non fa soldi, la tua carriera sarà bruciata prima di quanto vorresti che fosse". Il quinto Rubicone è il tempo. Hanks ha portato ad esempio il film La vita è meravigliosa, cresciuto in popolarità dopo la sua uscita nel 1946. Oppure Music Graffiti, da lui scritto, diretto e interpretato:"Mi è piaciuto molto fare quel film. Mi è piaciuto scriverlo, mi è piaciuto starci insieme. Adoro tutte le persone coinvolte. Quando è uscito è stato completamente liquidito dalla prima ondata di vox populi. Non ha fatto grandi affari. È rimasto in giro per un po', è stato visto come una sorta di strana quasi scopiazzata di altri nove film e una bella passeggiata nei ricordi. Ora le stesse firme che l'hanno stroncato nelle prime recensioni lo chiamano 'il classico cult di Tom Hanks' Quindi ora è un classico cult. Qual è la differenza tra le due cose? Il tempo".



Tra i giudizi che ha dato ai propri film, Tom Hanks pensava che Forrest Gump fosse un flop.