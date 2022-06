Tom Hanks, la star di Elvis svela:'Ecco il drink preferito della regina Elisabetta'

Nel corso di un'apparizione al The One Show della BBC insieme alla co-star di Elvis Austin Butler, il premio Oscar Tom Hanks ha svelato il nome del drink preferito della regina Elisabetta, scoperto durante un party svoltosi a Buckingham Palace per celebrare la visita dell'ex presidente degli USA, Barack e Michelle Obama nel 2011.

Reduce dai 10 minuti di standing ovation per Elvis a Cannes, Hanks ha raccontato di essersi seduto accanto alla regina durante la cena e di essersi preparato alcune domande per fare conversazione.

"Sapevo che mi sarei seduto accanto a lei e quindi volevo poter parlare di cose importanti senza risultare presuntuoso. Poi con la coda nell'occhio ho visto questa mano guantata di bianco mettere tra me e Sua Maestà questo bicchiere d'acqua".



L'attore prosegue:"Ma non era un bicchiere d'acqua. Era un liquido limpido e così ho osato chiedere alla regina 'E qual è il cocktail preferito di Vostra Maestà?'. E lei ha risposto 'Ooh, Martini!'".

La regina anche quella sera consumò il suo solito Martini. Uno solo, come ha confermato Hanks:"Aveva quello e quello bevve per tutto l'arco della sera. Pensai, beh, ha avuto un regno meraviglioso, quindi se dovessi perfezionarmi un po' berrei un Martini".



Tom Hanks interpreta il colonnello Tom Parker nel film Elvis, biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann, con protagonista Austin Butler nel ruolo del celebre cantante.