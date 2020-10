Tom Hanks, la star debutta in un film western: ecco il trailer di News Of The World

Il premio Oscar Tom Hanks è protagonista del nuovo trailer di News Of The World, western targato Universal e basato sul romanzo pubblicato nel 2016 di Paulette Jiles e firmato da Luke Davies, per la regia di Paul Greengrass. Per Tom Hanks si tratta dell'assoluto debutto nel genere western, che non aveva mai affrontato prima in carriera.

News Of The World racconta l'amicizia tra il capitano Jefferson Kyle Kidd (Hanks) e una bambina orfana di dieci anni (Helena Zengel) che l'uomo deve accompagnare dai suoi parenti. I due dovranno affrontare un viaggio lungo e complicato immersi nella natura selvaggia piena di grandi insidie.

Si tratta della seconda collaborazione in carriera tra Tom Hanks e Paul Greengrass; i due avevano già lavorato insieme in Captain Phillips: Attacco in mare aperto, film nel quale il premio Oscar interpretava il capitano di una nave attaccata da un gruppo di pirati.



Inizialmente in cantiere per Fox 2000, dopo l'acquisizione di Fox da parte della Disney, il film è passato alla Universal.

Tom Hanks è reduce da Greyhound - Il nemico invisibile, diretto da Aaron Schneider, adattamento cinematografico del best-seller The Good Shepherd di Cecil Scott Forester.

Hanks è attualmente impegnato nelle riprese del biopic su Elvis di Baz Luhrmann, nel quale interpreta il manager colonnello Tom Parker.

Tom Hanks è stato trovato positivo al COVID-19 nel mese di marzo proprio mentre era impegnato sul set australiano del film.