Tom Hanks, la star di Cast Away ritrova Wilson dopo 20 anni!

Oltre 20 anni fa, Tom Hanks ha vestito i panni del naufrago in Cast Away e ora, l'attore ha avuto l'opportunità di ritrovare Wilson, quello che è stato il suo unico amico e confidente nei lunghi mesi di solitudine trascorsi su di un'isola deserta.

L'interprete di Chuck Noland nei giorni scorsi ha partecipato alla partita di apertura dei Cleveland Guardians, e non solo ha avuto l'opportunità di tirare il primo lancio del match, ma a riprova di quanto lo sport in generale possa "salvare la vita", l'attore ha portato con se sul campo da baseball anche il suo braccio destro Wilson, mostrandolo con grande soddisfazione a tutti i presenti accorsi per vedere la partita.

Nel corso del lancio di inizio però, la sua palla amica non è stata molto collaborativa visto che si è fatta spostare qua e là dal vento, impedendo a Tom Hanks di effettuare un bel lancio pulito. Questa, non è la prima volta che l'attore ritrova Wilson, nel 2015 infatti, i due sono apparsi insieme a una partita dei Rangers al Madison Square Garden.

L'attore che si è sottoposto ad una rigorosa dieta per Cast Away, arrivando a perdere addirittura 50 kg, di recente è tornato a collaborare con Robert Zemeckis, vestendo i panni di Geppetto in Pinocchio, una nuova trasposizione cinematografica della favola di Collodi.