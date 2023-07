Tom Hanks spietato su 50 Sfumature: 'Non voglio gente che fa quella roba sullo schermo'

Ad anni dall'uscita del franchise con protagonista Dakota Johnson e Jamie Dornan, Tom Hanks si è scagliato fermamente contro il franchise criticando come, secondo lui, abbia "contagiato" Hollywood con una presenza eccessiva di scene hot esplicite all'interno dei film.

L'attore 67enne, che è sempre stato un esempio per i giovani attori per il modo in cui all'inizio della sua carriera è riuscito a costruirsi un nome con le proprie forze, pare non abbia particolarmente apprezzato la trilogia di 50 sfumature. Il motivo risiede nella sessualizzazione estrema di molte scene, elemento fondamentale di romanzi da cui la pellicola è tratta. Nonostante la critica non abbia apprezzato il film, milioni di spettatori sono corsi al cinema all'uscita di ogni capitolo fomentando il fenomeno.

Mentre la stessa Dakota Johnson ha ammesso che l'esperienza è stata un caos, Hanks dall'esterno e dall'alto di una lunghissima carriera ad Hollywood ha criticato moltissimo il fenomeno. “Voglio che nessuno lo faccia sullo schermo. Nei film non c'è posto per questo. Sono l'ultimo ragazzo che si lancia in qualcosa di grande e appassionato" le dichiarazioni di Hanks, risalenti al 2015, più che criticare 50 sfumature di grigio, metteva al centro il problema dell'eccessivo esibizionismo della nudità che veniva messo in mostra nel film.

Se vi va di scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di 50 sfumature di grigio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!