Anche Tom Hanks nello spazio: sarà il protagonista di Major Matt Mason

Dopo Ryan Gosling, Robert Pattinson, Brad Pitt e Natalia Portman, ora è il momento di andare nello spazio anche per Tom Hanks. Secondo quanto riporta Variety, infatti, l'attore sarà il protagonista del film di Major Matt Manson per Paramount Pictures.

Akira Goldsman, che ha già collaborato con Hanks per Il codice Da Vinci e Angeli e Demoni di Ron Howard, scriverà una sceneggiatura tratta da una storia ideata dal premio Pulitzer Michael Chabon, a sua volta basata sulla celebre linea di action figure di Mattel.

Al momento i dettagli sulla trama del film sono sconosciuti e sappiamo solamente che il maggiore Matt Mason è un astronauta che vive e lavora sulla luna. Lanciati nel 1966, i giocattoli hanno raggiunto una forte popolarità soprattutto grazie alla corsa allo spazio che ha dominato quel periodo storico e culturale degli Stati Uniti, e non solo.

Hanks in questi giorni è ospite al Toronto International Film Festival, dove è stato presentato l'atteso film in cui vestirà i panni di Fred Rodgers, A Beautiful Day in the Neighborood, mentre in futuro reciterà nel biopic su Elvis Presley di Bad Luhrmann. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di A Beautiful Day in the Neighborhood, atteso nelle sale americane per il 22 novembre 2019.