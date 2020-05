Tom Hanks sorprende un gruppo di studenti con un discorso nel giorno della laurea

Tom Hanks ha sorpreso una classe di laureandi della Wright State University proprio nel giorno della cerimonia di laurea con un discorso che ha commosso molti degli universitari. La Wright State University nel 2016 scelse d'intitolare a Tom Hanks la sezione cinematografica dell'università e ora in qualche modo l'attore ha voluto ricambiare.

"Sei stato il prescelto di un destino inimmaginabile, quando hai iniziato le tue avventure alla Wright State. Hai iniziato in un mondo antico, in un mondo precedente alla Grande Pandemia del 2020. Ne parlerai in questo modo nei primi anni. Parte della tua vita sarà identificata per sempre come 'prima', nello stesso modo in cui altre generazioni raccontano il tempo 'prima della guerra' o 'prima di Internet' o 'prima di Beyoncé'. La parola 'prima' avrà un grande peso con te" ha esordito Hanks nel discorso.



"Ti sei avviato alla laurea con molte più aspettative su di te che non solo l'essere americano. Hai dovuto essere un americano responsabile. Hai dovuto essere un buon americano. Buoni americani che hanno fatto sacrifici, che hanno salvato vite. Farai riferimento a queste settimane e tante altre settimane come il periodo 'durante la pandemia'. Durante il COVID-19, durante la quarantena, durante l'isolamento. Ma il tuo 'dopo' non avrà lo stesso aspetto del tuo 'durante' e del tuo 'prima'".

Anche Hollywood ha dovuto subire l'onta del Coronavirus. Tom Hanks e la moglie Rita Wilson hanno contratto il COVID-19 e sono stati in quarantena nell'ospedale australiano della città nella quale stavano girando l'ultimo film in cui il premio Oscar è stato coinvolto.

Tom Hanks è stato poi dimesso ed è tornato insieme alla moglie negli Stati Uniti.