Tom Hanks e la sorprendente lettera a un libraio di Edimburgo: 'Sei il mio eroe'

Un libraio di Edimburgo in Scozia è appena diventato l'eroe di Tom Hanks, sì proprio del due volte Premio Oscar. Questo per via della sua dedizione alle macchine da scrivere meccaniche che sappiamo essere la grande passione di Hanks, che ha passato tutta la propria vita nel collezionare le più antiche e prestigiose del loro genere.

Stiamo parlando di Tom Hodges, che gestisce la Typewronger Books a Edimburgo, che ha mandato una lettera proprio a Tom Hanks per fargli conoscere il suo negozio e l'esibizione di macchine da scrivere in scena attualmente al National Museum di Scozia. Nella sua lettera Hodges ha spiegato la sua vita a Hanks svelandogli anche come è diventato un appassionato di macchine da scrivere diventando un vero e proprio "geek" mentre viveva alla famosa libreria di Parigi, Shakespeare and Company. Alla lettera ha allegato anche un drago origami fatto a mano.

Con estrema sorpresa del commerciante, Tom Hanks gli ha risposto prontamente. L'attore è noto per la sua passione per le macchine da scrivere e ne possiede ben 120 di modelli e adora perfino utilizzarle anche al giorno d'oggi. Hodges ha dichiarato al Guardian: "Ricevo lettere da persone da tutto il mondo e queste sono sempre molto preziose per me ma non capita tutti i giorni ricevere una lettera da una leggenda di Hollywood che ti dice che sei il suo eroe. Adoro tutti i suoi film ma adoro anche il fatto che sia un amante delle macchine da scrivere". Hanks ha scritto la lettera al libraio mentre si trovava sul set del film di Baz Lurhmann su Elvis, dove Hanks interpreta il leggendario manager della rockstar, Il Colonnello Tom Parker.

Nella lettera Hanks si è complimentato con Hodges "per la sua lotta contro i giganti dell'editoria per vendere il meglio dei suoi libri e per mantenere in vita la storia delle macchine da scrivere".

Rivedremo prossimamente Hanks nel film Finch disponibile su Apple TV+ tra qualche giorno, rivedremo Tom Hanks nel nuovo film di Wes Anderson.