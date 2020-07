Tom Hanks scontento per la mancata uscita al cinema di Greyhound: 'Un tremendo dispiacere'

Con le difficoltà dovute alla pandemia, molte produzioni ad alto budget hanno dovuto ripiegare sulla distribuzione in streaming, rinunciando alla cara vecchia sala cinematografica: tra queste c'è anche il nuovo film con Tom Hanks intitolato Greyhound.

Sarà infatti Apple Tv a lanciare in anteprima il dramma a sfondo storico, un genere in cui Hanks ha dimostrato di saperci fare, diventando una vera e propria garanzia di successo per i produttori. La pellicola, che tratterà la storia del Capitano Ernest Krause alle prese con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, avrebbe avuto tutto un altro impatto sul grande schermo, rivela l'attore. Per questo, nel corso di un'intervista per The Guardian, Hanks ha definito il tutto come "un tremendo dispiacere", specificando poi:

"Non voglio far arrabbiare i miei padroni di Apple, ma c'è una grande differenza in termini di qualità dell'immagine e del sonoro".

Per i film ad ambientazione militare in effetti la sala cinematografica offre possibilità introvabili altrove, e sicuramente film del calibro di 1917 o di Dunkirk avrebbero avuto tutto un altro impatto se il pubblico non avesse potuto goderne appieno al cinema.

L'attore ha poi parlato brevemente della sua condizione di salute, visto che era stata una delle prime celebrità ad aver contratto il Coronavirus, dichiarando di sentirsi bene e di aver superato in fretta la malattia. Proprio perché ha vissuto in prima persona la spiacevole esperienza ha però sviluppato una certa avversione nei confronti di chi non rispetta le regole e non indossa la mascherina, e l'esortazione di Hanks ha già fatto il giro del web.