Tom Hanks sbarca su Apple TV: svelata la data di uscita del suo nuovo war-movie Greyhound

Greyhound, nuovo war-movie con protagonista il grande Tom Hanks che sarà distribuito in esclusiva su Apple TV Plus, ha finalmente ricevuto una data di uscita ufficiale.

TheWrap riferisce che il film, originariamente previsto per essere rilasciato da Sony Pictures a maggio, sarà ora distribuito da AppleTV dal prossimo 10 luglio. Sebbene il film fosse originariamente programmato da Sony per un rilascio teatrale, adesso arriverà direttamente in streaming a causa della chiusura dei cinema, e sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio. Secondo quanto riferito, il nuovo servizio di streaming avrebbe pagato a Sony la bellezza di $70 milioni di dollari per acquisire i diritti esclusivi per lo streaming per la durata di ben 15 anni.

Diretto da Aaron Schneider e interpretato da Hanks, che ha anche scritto la sceneggiatura, Greyhound segue l'avventura di un comandante della Marina degli Stati Uniti durante la Battaglia dell'Atlantico, avvenuta nel 1942, subito dopo che gli Stati Uniti entrarono ufficialmente nella Seconda Guerra Mondiale. Basato sul libro "The Good Shepherd" di C.S. Forster, Greyhound include nel cast anche Stephen Graham, Rob Morgan e Elisabeth Shue. Tra i produttori figura anche Gary Goetzman.

