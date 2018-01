Tom Hanks sarà l'iconico Mr. Rogers, in un nuovo film biografico

La TriStar Pictures ha annunciato di aver acquisito i diritti mondiali di, una biografia del pioniere della televisione per bambini, Fred Rogers, il cui ruolo sarà interpretato dal

Marielle Heller sarà alla regia, e si baserà su una sceneggiatura scritta da Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster (Transparent, Amabili Resti). Marc Turtletaub e Peter Saraf di Big Beach produrranno la pellicola, insieme a Youree Henley (The Beguiled, 20th Century Woman). Leah Holzer di Big Beach sarà produttore esecutivo, insieme a Fitzerman-Blue e Harpster. Il progetto nasce dal racconto di una storia vera, You Are My Friend, sviluppato da Fitzerman-Blue e Harpster, apparso per la prima volta nella Black List nel 2013.

You Are My Friend si ispira all'amicizia tra Fred Rogers e il giornalista pluripremiato Tom Junod. Un cinico giornalista accetta malvolentieri l'incarico di scrivere un pezzo di sull'iconico personaggio e finisce con il cambiare completamente il suo punto di vista sulla vita.

"Questo progetto è la rappresentazione perfetta di quanto siano enormi i poteri di gentilezza e di rispetto, che uniscono e guariscono l'anima. Siamo orgogliosi di collaborare con Marielle, Tom e tutti glia altri di Big Beach per portare questa storia vera al pubblico di tutto il mondo, così che possa essere d'ispirazione ", ha dichiarato Hannah Minghella, presidente di TriStar Pictures.

Turtletaub e Saraf hanno aggiunto: "Ora più che mai, abbiamo tutti bisogno di una essere nuovamente introdotti messaggio di Fred Rogers, di amore e gentilezza senza distinzioni, verso tutti gli esseri viventi. Mari Heller è la regista visionaria, in grado di dare vita perfettamente alla sceneggiatura di Noah e Micah e, grazie alla sua visione e al loro straordinario copione, abbiamo l'attore per eccellenza ad interpretare il ruolo di Fred Rogers (Tom Hanks).”

La regista Marielle Heller ha detto: "Sono entusiasta di lavorare a You Are My Friend. Il copione mi ha sconvolto con il suo messaggio di gentilezza e la sua esplorazione dello spirito umano. Come madre, sono estremamente ispirata dagli insegnamenti di Fred Rogers e come essere umano, sono davvero colpita dal lavoro che ha fatto nella sua vita. Non vedo l'ora di portare la sua storia all'attenzione del pubblico e di far parte di un gruppo di persone così intelligenti e premurose, tutte unite per realizzare questo film, che mi sembra davvero un antidoto alla nostra cultura, attualmente davvero molto fratturata".

Hannah Minghella e Shary Shirazi supervisioneranno il progetto per TriStar Pictures. La produzione inizierà in autunno.