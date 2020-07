Tom Hanks: ancora un ruolo da doppiatore, ma stavolta per il mondo del baseball

Lo scorso venerdì, il team di Major League Baseball degli Oakland Athletics ha annunciato di aver ingaggiato Tom Hanks per registrare alcuni campionamenti con la sua voce nei panni di un venditore di hot dogs e caramelle e bibite da mandare nel corso di un gioco virtuale. Hanks non è nuovo al mondo del doppiaggio, ricorderete la saga di Toy Story.

"Hot dogs here! Colossal hot dogs! Not a ballgame without a hot dog! Who wants a hot dog?", è quello che griderà il due volte Premio Oscar nel corso di questo gioco virtuale durante le partite casalinghe degli Oakland Athletics, la squadra che come ricorderete è stata raccontata in un suo particolare momento nel film Moneyball - L'arte di vincere, con protagonisti Brad Pitt e Jonah Hill.

Per quanto riguarda invece il connubio tra Hanks e il baseball, l'attore non è certo nuovo allo sport americano per eccellenza: nel 1992 interpretò l'allenatore fallito e alcolizzato Jimmy Dugan nel film Ragazze vincenti e, secondo quanto riportato da USA Today, quando era più giovane è stato realmente un venditore presso l'Oakland Coliseum.

Nelle ultime settimane, l'ultimo film di Hanks, Greyhound ha battuto il record d'apertura sulla piattaforma digitale della mela: Il film, diretto da Aaron Schneider, ha battuto il record di spettatori nel week-end di apertura su Apple TV+ per un film originale, con addirittura il 30% degli spettatori di Greyhound registrati come nuovi abbonati al servizio. Non è stato reso noto il numero di spettatori e non è chiaro al momento quale film detenesse il record battuto da Tom Hanks: quest'anno Apple TV+ ha fatto debuttare in esclusiva il film The Banker con Anthony Mackie e Samuel L. Jackson e i documentari Beastie Boys Story e Dads.