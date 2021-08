Tom Hanks con un robot nella prima foto di Finch, nuovo film di fantascienza di Apple

In queste ore è arrivata online la prima immagine ufficiale di Finch, nuovo film di fantascienza prodotto e distribuito dal servizio di streaming on demand Apple TV+ con protagonista il premio Oscar Tom Hanks.

Insieme all'immagine, che come al solito potete trovare in calce all'articolo e che mostra la star hollywoodiana in compagnia di un robot, Apple ha anche diffuso la data d'uscita ufficiale di Finch, che arriverà sul servizio di streaming di Cupertino a partire dal 5 novembre prossimo. Il servizio di streaming si era assicurato i diritti di distribuzione del nuovo film di fantascienza post-apocalittico all'inizio di quest'anno, acquistandoli dalla Universal Pictures: si tratta del secondo film con protagonista Tom Hanks ad arrivare su Apple dopo il successo del war-movie Greyhound, arrivato fino agli Oscar.

La storia di Finch vede Tom Hanks nei panni di uno scienziato preoccupato per ciò che accadrà al suo cane dopo la sua morte: per ovviare, crea un robot che potrà prendersi cura del cucciolo quando lui non ci sarà più. In attesa della sua dipartita, intanto, il trio vivrà un ultimo viaggio in un pericoloso mondo post-apocalittico. La regia è stata curata da Miguel Sapochnik, acclamato regista di alcuni dei più importanti episodi di Game of Thrones, come "Aspra dimora", "La battaglia dei bastardi" e "La lunga notte".

