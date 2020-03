Tom Hanks e Rita Wilson a due settimane dai primi sintomi: 'Ci sentiamo meglio'

Come accaduto spesso in questi ultimi giorni, Tom Hanks è intervenuto sui suoi profili social per aggiornare sulle condizioni sue e della moglie, in seguito al contagio da COVID-19, dal quale ormai sono passate due settimane. I due sembrano essere migliorati.

Nel suo ultimo messaggio, infatti, Hanks scrive: "Ciao, ragazzi. Due settimane dopo i primi sintomi ci sentiamo meglio. Rifugiarsi e autoisolarsi funziona così: Non vai da nessuno e da te non viene nessuno. Buon senso, no? Di sicuro ci vorrà un po' di tempo, ma se ci prendiamo cura l'uno dell'altro, aiutiamo dove possibile, e rinunciamo ad alcuni comfort... anche questa passerà. Ne usciremo. Hanx".

Tom Hanks e Rita Wilson erano entrambi in Australia per lavorare al biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann. L'attore interpreta il personaggio del manager, Tom Parker. I due attori sono stati trovati positivi al COVID-19; i due sono stati dimessi dall'ospedale e ora stanno proseguendo la quarantena in casa.

Intanto, la produzione del film di Baz Luhrmann su Elvis Presley, che vedrà la partecipazione di Tom Hanks e Austin Butler, non continuerà la prossima settimana in Australia proprio a causa dell'attuale crisi del Coronavirus. Il film si trovava nelle fasi avanzate della pre-produzione, anche se queste erano state interrotte quando Hanks e sua moglie Rita Wilson si sono dichiarati positivi al Covid-19. Da allora la coppia ha aggiornato i fan rivelando che entrambi hanno riscontrato solo sintomi minori e che si stanno riprendendo col passare dei giorni.

Le riprese sono state quindi sospese a tempo indeterminato mentre il mondo cerca di contenere la diffusione del virus. "Sono sicuro che non sarà una sorpresa ma questo non è il momento per riprendere la produzione del film", ha scritto Luhrmann.