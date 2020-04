Tom Hanks e Rita Wilson donano i propri anticorpi per il vaccino contro il Coronavirus

A circa un mese da quando Tom Hanks e Rita Wilson annunciarono di aver contratto il virus COVID-19 sul set in Australia in cui si trovavano, ad oggi i due sembrano del tutto guariti e hanno appena annunciato di aver donato i propri anticorpi per aiutare la ricerca nello sviluppo di un vaccino.

Dal loro recupero i due coniugi sono tornati a Los Angeles, visto che si trovavano in Australia per le riprese di Hanks del nuovo film di Baz Luhrmann, il biopic su Elvis Presley in cui l'attore avrebbe impersonato il Colonnello, storico e pittoresco manager del popolare cantante. Sia Hanks che la Wilson avevano già confermato di aver proposto agli organi sanitari competenti di procedere con le analisi dei loro anticorpi e agevolare così il processo di donazione; adesso arriva quindi la conferma a procedere con le donazioni del sangue, dal quale verranno poi estratti gli anticorpi necessari ai ricercatori per lo sviluppo di un vaccino contro il Coronavirus: "Abbiamo appena scoperto di avere tutti i requisiti per donare gli anticorpi. Non siamo stati chiamati in causa solo noi, ma abbiamo detto se potevamo donare il sangue e il nostro plasma. Infatti lo doneremo a quelle strutture in grado di sviluppare quello che chiameremo 'Hanksccino'".

Da settimane è pratica comune tra i ricercatori quella di analizzare il plasma dei pazienti guariti dal virus per estrarre appunto gli anticorpi da poter in futuro iniettare nel sangue dei pazienti ancora malati ed aiutarli a battere più agevolmente il virus.

In precedenza, Hanks aveva raccontato l'evolversi di questo terribile virus: "Rita ha vissuto momenti peggiori dei miei. Ha avuto una febbre molto più alta. Aveva perso completamente il senso del gusto e dell'olfatto. Io ho avuto dei dolori muscolari molto forti e mi sentivo sempre molto affaticato. Questo è il modo in cui il COVID-19 ci ha presi".