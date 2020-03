Tom Hanks e Rita Wilson dimessi dall'ospedale: proseguiranno a casa la quarantena

Tom Hanks e la moglie, Rita Wilson, sono tornati a casa dall'ospedale dopo esser stati curati dal Coronavirus. Una buona notizia, a poche ore dall'annuncio che Idris Elba è stato trovato positivo al COVID-19. La conferma arriva da People. Secondo il magazine, Hanks e Wilson hanno lasciato l'ospedale australiano nel quale erano ricoverati.

"Tom Hanks e Rita Wilson hanno lasciato un ospedale del Queensland e ora stanno riposando in una casa in affitto in Australia, cinque giorni dopo che entrambi hanno rivelato di esser risultati positivi al Coronavirus. La coppia rimane in quarantena nella loro casa, afferma il portavoce".



La scorsa settimana Tom Hanks aveva annunciato al mondo la positività sua e della moglie al COVID-19:"Ciao, gente. Rita e io siamo qui in Australia. Ci siamo sentiti un po' stanchi, come se avessimo il raffreddore e qualche dolore al corpo. Rita aveva qualche brivido che andava e veniva. Anche lieve febbre. Per fare le cose bene, com'è necessario in questo momento, abbiamo fatto il test per il Coronavirus ed è risultato positivo. Bene, ora cosa fare? I funzionari medici hanno protocolli che devono essere seguiti. Gli Hanks saranno testati, osservati, isolati per tutto il tempo necessario alla salute e alla sicurezza pubblica. Andremo avanti un giorno alla volta, no? Terremo aggiornato il mondo. Abbiate cura di voi! Hanx".

Tom Hanks e Rita Wilson sono stati trovati positivi al COVID-19 durante per le riprese in Australia del biopic su Elvis.

Idris Elba è stato trovato positivo poche ore fa al Coronavirus e ha confessato pubblicamente la sua situazione ai media.