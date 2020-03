Tom Hanks e Rita Wilson aggiornano: 'Affrontiamo il Coronavirus un giorno alla volta'

La notizia della positività al Coronavirus (COVID-19) per Tom Hanks e la moglie Rita Wilson ha fatto rapidamente il giro del mondo mettendo in apprensioni i fan della star e il mondo del cinema internazionale; l'attore e la moglie però hanno rassicurato tutti aggiornando sulle proprie condizioni.

In un nuovo post pubblicato sui suoi canali sociale, Hanks ha infatti scritto: "Ciao ragazzi. Rita e io volevamo innanzitutto ringraziare le persone che si stanno prendendo cura di noi qui in isolamento. Abbiamo contratto il COVID-19 e siamo appunto in isolamento così da non contagiare nessun altro. Ci sono persone per cui potrebbe diventare una malattia pericolosissima. Noi la affrontiamo un giorno alla volta. Ci sono cose che noi tutti possiamo fare per superarla come ad esempio seguire i consigli degli esperti e prenderci cura di noi stessi e degli altri, no? Ricordare, a dispetto degli attuali eventi, non si piange nel baseball. Hanx".

L'ultima battuta è una citazione di Hanks al film del 1992 Ragazze vincenti (A League of Their Own), film che lo vedeva nel ruolo di un coach di baseball per una squadra femminile, tra cui anche il personaggio interpretato da Madonna.

In precedenza, era stato il figlio della coppia, Chet, ad aggiornare sullo stato di salute dei genitori subito dopo aver ricevuto la notizia del loro contagio, rassicurando così i fan sparsi per tutto il mondo: "Sì, è vero. I miei genitori hanno il coronavirus. Folle. Sono entrambi in Australia al momento perché mio padre sta girando un film laggiù ma ho appena parlato con loro al telefono. Stanno entrambi bene, non sono nemmeno così malati. Non sono preoccupati, non si stanno muovendo ma stanno prendendo tutte le necessarie precauzioni per la loro salute, ovviamente".

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono stati colpiti dal virus mentre si trovavano in Australia per le riprese del nuovo film di Baz Luhrmann, il biopic su Elvis Presley attualmente senza un titolo ufficiale.