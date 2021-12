Tom Hanks ripercorre la sua carriera: 'Quello è il film peggiore in cui ho recitato'

Recentemente Tom Hanks ha rivelato i 3 migliori film della sua carriera secondo lui. Mentre si prepara a prendere parte al prequel di Yellowstone, l'attore ci parla della sua filmografia, e rivela qual è secondo lui il film peggiore in cui abbia mai recitato e perché.

Si tratta de Il Falò delle Vanità, una commedia drammatica del 1990 firmata da Brian De Palma, basata sull'omonimo romanzo di Tom Wolfe. Si tratta di un grande successo editoriale, che ha avuto un impatto importantissimo a livello culturale, dunque era una missione non semplice per il regista. "Quando lo stavamo girando, il film era enorme" ha dichiarato Hanks in merito alla pellicola di De Palma. "Non potevamo andare da nessuna parte a New York City. Tutti ne parlavano. Tutti erano stati scelti male nel cast, me in particolare. … Brian De Palma si occupa di iconografia più che di cinema. È il regista disposto a fare meno compromessi - sia nel bene che nel male - che potreste mai incontrare. Parliamo del tizio che ha creato Scarface. Quindi la sua interpretazione di questo era una di quelle cose."

Dunque Hanks ha apertamente ammesso che lui, a suo parere, era la persona sbagliata per vestire i panni di Sherman McCoy, un superficiale "padrone dell'universo" che lavorava a Wall Street, che ha visto la sua vita andare in pezzi dopo un incidente. Sicuramente Hanks, pur essendo un attore di gran talento, ricopriva un ruolo totalmente diverso dai soliti, in cui nessuno era abituato a vederlo. Ma non è finita qui, perché le ragioni non sarebbero finite secondo l'attore. A suo parere, infatti, operare dei cambiamenti a quanto raccontato nel romanzo non è stata una mossa intelligente. "Non si può prendere un libro come quello di Tom Wolfe, che ha cambiato il modo in cui le persone parlano e pensano, e renderlo un film appetibile o modificare la spinta che ha il testo originale. Potrebbe non tradursi in un modo che potrebbe funzionare."