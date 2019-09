Tom Hanks riceverà il Cecil B. DeMille Award ai Golden Globes 2020

Il due volte vincitore dell'Oscar Tom Hanks è stato nominato vincitore del premio onorario Cecil B. deMille di quest'anno dalla Hollywood Foreign Press Association, premio che sarà consegnato ai 77° Golden Globe Awards il 5 gennaio al Beverly Hilton.

Hanks, già vincitore di quattro Golden Globes per film come Big, Philadelphia, Forrest Gump e Castaway, che si aggiungono ad altre cinque nomination, si unisce ad una lunga lista di nomi che nel corso degli anni sono stati onorati per il loro impatto nel settore.

"La Hollywood Foreign Press Association è orgogliosa di conferire il premio Cecil B. deMille del 2020 a Tom Hanks", ha dichiarato il presidente dell'HFPA Lorenzo Soria. "Per più di tre decenni, ha affascinato il pubblico con personaggi ricchi e giocosi che abbiamo imparato ad amare e ammirare. Affascinante sul grande schermo, lo è altrettanto dietro la macchina da presa come scrittore, produttore e regista. Siamo onorati di includere Mr. Hanks al fianco di luminari come Oprah Winfrey, George Clooney, Meryl Streep, Martin Scorsese e Barbra Streisand, solo per citarne alcuni."

Hanks potrebbe ritrovarsi anche nella posizione di essere candidato nella categoria dei migliori attori non protagonisti per la sua prossima uscita, A Beautiful Day In The Neighborhood, film nel quale interpreta l'icona televisiva Mr. Rogers, film acclamato alla sua prima al Toronto International Film Festival, all'inizio di questo mese. Quest'estate, inoltre, l'attore ha ripreso il ruolo di Woody in Toy Story 4 di Disney e Pixar, che probabilmente sarà candidato al Globe nella categoria dedicata al film d'animazione.

Oltre ai numerosi premi ricevuti nel corso della sua carriera, Hanks è stato anche il secondo attore nella storia del cinema a vincere due volte consecutive il premio Oscar come migliore attore, nel 1993 per Philadelphia e nel 1994 per Forrest Gump.

