Tom Hanks racconta la sua malattia: 'Sono stato fortunato'

Il peggio è passato per Tom Hanks e Rita Wilson: i due attori sono fortunatamente guariti dal coronavirus, ma i giorni passati in isolamento in Australia non sono ovviamente stati una passeggiata per nessuno dei due.

A raccontarlo sono loro stessi: già alcuni giorni fa Rita Wilson aveva raccontato il calvario attraversato lungo il percorso di guarigione, mentre oggi è lo stesso Tom Hanks a ricordare quanto difficile sia stata la loro vita durante la malattia.

"Rita ha vissuto momenti peggiori dei miei. Ha avuto una febbre molto più alta. Aveva perso completamente il senso del gusto e dell'olfatto. Io ho avuto dei dolori muscolari molto forti e mi sentivo sempre molto affaticato. Questo è il modo in cui il COVID-19 ci ha presi" ha raccontato l'attore.

"Era relativamente presto perché l'Australia attuasse le sue contromisure per il coronavirus e non volevano che infettassimo qualcuno, per questo motivo siamo stati in quarantena" ha poi proseguito Hanks, che ha anche spiegato di aver cercato di fare un po' di esercizio fisico per restare attivo: "Ma dopo quindici minuti ero già distrutto".

Dopo la guarigione, come sicuramente ricorderete, Tom Hanks ha voluto condurre il Saturday Night Live in diretta dalla cucina di casa sua: l'attore è apparso in perfetta forma e pienamente ristabilito, proprio come la moglie Rita Wilson.