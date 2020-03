Tom Hanks dalla quarantena invita gli americani ad andare a votare

Tom Hanks non si perde d'animo, neanche in quarantena: l'attore, che insieme alla moglie Rita Wilson è stato tra le prime star di Hollywood a contrarre il coronavirus, non manca di aggiornare ogni volta che può i suoi fan sulle sue condizioni di salute, ma al tempo stesso ci tiene a tenere accese le luci dei riflettori su altre questioni.

Come tutti saprete, in questi giorni negli Stati Uniti sono infatti in corso le elezioni primarie presidenziali che vedono per i democratici la lotta serrata tra Joe Biden e Bernie Sanders e per i repubblicani il dominio dell'attuale presidente Donald Trump.

Hanks, dunque, è tra coloro che aderiscono alla campagna #CouchParty indetta per invitare tutti i cittadini americani a registrarsi per il voto questo mercoledì. "Su qualunque divano siate bloccati, unitevi a noi e registratevi al voto" recita il poster condiviso dall'attore su Twitter. Il #CouchParty avrà luogo alle 18 del 25 marzo e, chissà, qualche fortunato potrebbe riuscire ad interagire proprio con il buon Tom!

Recentemente Hanks ha rassicurato i fan sulle proprie condizioni di salute, affermando di sentirsi piuttosto bene nonostante il coronavirus; anche Robert De Niro, in un video messaggio postato su Twitter, ha invitato i suoi fan a restare a casa per rallentare il contagio.