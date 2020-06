Tom Hanks, ecco quando ripartirà il biopic su Elvis Presley

Prima di risultare positivo al Coronavirus insieme a sua moglie Rita Wilson, Tom Hanks era pronto a girare in Australia un biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann. La produzione è stata naturalmente interrotta lo scorso marzo anche a causa del lockdown, ma dopo tre mesi la ripresa dei lavori sembra finalmente vicina.

Il set principale sarà nei Village Roadshow Studios, sulla Gold Coast. Baz Luhrmann ha avviato nei giorni scorsi dei colloqui con le autorità e le istituzioni australiane per capire quando sarà possibile riprendere la produzione.

Lo ha confermato anche Annastacia Palaszczuk, la Premier del Queensland, rivelando di aver parlato con il regista di Moulin Rouge. "Vogliamo garantire che ciò accada il prima possibile, assicurandoci che il cast e la troupe possano operare in sicurezza" ha dichiarato, a quanto riporta il Sydney Morning Herald. "Stiamo anche approntando un piano Covid per l'industria cinematografica che verrà pubblicato a breve, e aprirà la strada a tutto il settore per riprendere a girare e tornare a lavorare sul set."

Lo scorso marzo, dopo lo stop, Luhrmann aveva rassicurato sulle sue intenzioni di girare il biopic in Australia al più presto. "Non è in discussione il fatto di realizzare il film nel Queensland, non stiamo smontando i nostri set. [...] Abbiamo la convinzione di tornare qui sulla Gold Coast, riprendendo da dove abbiamo lasciato quando sarà il momento."

Tom Hanks, che possiamo vedere in Greyhound in streaming su Apple TV+, sarà nel biopic il colonnello Tom Parker, controverso manager di Elvis Presley, che sarà invece interpretato da Austin Butler.