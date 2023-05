Tom Hanks, il protagonista del suo libro si comporta male sul set: 'È ispirato a me'

Tom Hanks è senza ombra di dubbio uno dei volti più rassicuranti di Hollywood (chiedere ai Simpson per informazioni): l'attore di Forrest Gump e Prova a Prendermi ha fatto del suo modo di fare affabile un vero e proprio marchio di fabbrica, ma anche a lui dev'esser capitato di passare qualche momento non proprio felice sul set e fuori.

A parlarne è stato il diretto interessato: la pubblicazione del nuovo romanzo di Tom Hanks ha fatto sì che gli occhi di molti lettori si soffermassero su dei comportamenti non particolarmente encomiabili del suo protagonista... Comportamenti che, a quanto pare, sarebbero ispirati proprio a quelli dell'autore del libro!

"Ho vissuto ognuno di quei momenti sul set. Non tutti sono sempre al meglio dell'umore durante una giornata di riprese. Ho vissuto giornate piuttosto dure cercando di comportarmi in maniera professionale quando la mia vita stava andando a pezzi in un modo o nell'altro ma il mio compito era quello di essere divertente o affasciante o amorevole, nonostante quello fosse l'ultimo modo in cui mi sentivo in quel momento" sono state le parole di Hanks.

Essere consapevoli dei propri sbagli è comunque un'importante segno di maturità: tutti noi, d'altronde, abbiamo risposto male a qualcuno durante una giornata nera! L'importante, magari, è non esagerare... Comportamenti censurabili a parte, intanto, Tom Hanks ha ammesso di non aver creduto in Forrest Gump in un primo momento.