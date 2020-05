Tom Hanks, il nuovo film sulla Seconda Guerra Mondiale arriva in streaming: dove vederlo

Deadline riporta che Greyhound, il nuovo film sulla Seconda Guerra Mondiale con protagonista il premio Oscar Tom Hanks, non uscirà nelle sale cinematografiche ma direttamente in digitale, su Apple TV+. La decisione è stata presa in relazione all'emergenza sanitaria globale causata dalla pandemia di COVID-19 che ha provocato la chiusura delle sale.

In Greyhound, Tom Hanks interpreta il comandante di un cacciatorpediniere della Marina all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il film, per il quale Hanks ha scritto anche la sceneggiatura, ruota intorno alla difesa messa in atto dal comandante dagli attacchi dei nazisti. Si tratta del primo film in carriera di Tom Hanks a debuttare direttamente in digitale, senza passare dalla sala cinematografica.



Pare che l'accordo si sia aggirato intorno ai 70 milioni di dollari. Nonostante il comunicato ufficiale di Apple si faccia ancora attendere, il film dovrebbe essere distribuito il 12 giugno.

Diretto da Aaron Schneider, Greyhound è l'adattamento cinematografico del romanzo The Good Shepherd, scritto da Cecil Scott Forester nel 1955.

Nel cast del film, insieme a Tom Hanks, anche Stephen Graham, Rob Morgan, Elisabeth Shue e Manuel Garcia-Rulfo.

Costato poco più di 50 milioni di dollari, Greyhound è stato girato principalmente a Baton Rouge.

Tom Hanks guida una nave in fuga dai nazisti nel trailer di Greyhound, film che inizialmente era destinato alla sala, tanto che Sony aveva ufficializzato la data d'uscita di Greyhound già tempo fa.