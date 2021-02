Tom Hanks, il nuovo film arriverà su Netflix: ecco quando uscirà Notizie del mondo!

Netflix e Universal Pictures uniscono le forze per portare in Italia Notizie dal mondo, il nuovo film diretto da Paul Greengrass e con protagonista Tom Hanks, che torna a collaborare con il regista di Bourne Ultimatum dopo Captain Phillips, candidato agli Oscar come Miglior film nel 2013.

Il film, che sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma a partire dal prossimo 10 febbraio, è ambientato cinque anni dopo la fine della Guerra civile statunitense, e racconta la storia del capitano Jefferson Kyle Kidd (Hanks): veterano di tre guerre, Kidd si sposta di città in città raccontando storie vere e condividendo le ultime notizie su presidenti e regine, faide epiche, catastrofi terribili e avventure mozzafiato da ogni angolo del globo.

Nelle pianure del Texas il suo destino si incrocia con quello di Johanna (Helena Zengel), una bambina di 10 anni catturata dal popolo dei Kiowa sei anni prima e allevata come una di loro. Johanna, ostile verso un mondo che non conosce, sta per essere riconsegnata agli zii contro la sua volontà. Kidd accetta di consegnare la bambina ai legittimi tutori, ma durante un viaggio di centinaia di miglia attraverso l'implacabile natura selvaggia i due protagonisti affronteranno insieme incredibili sfide lanciate da forze umane e naturali, e stringeranno un legame indissolubile.

Notizie dal mondo è scritto da Greengrass insieme a Luke Davies (Lion - La strada verso casa) ed è tratto dall'omonimo bestseller di Paulette Jiles, candidato al National Book Award di Paulette Jiles.

Per altri approfondimenti: