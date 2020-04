Tom Hanks e la nudità: su Disney+ è stato censurato Splash, il film che lo rese famoso

Disney+ ha censurato una scena di nudo mostrata nella commedia romantica Splash, film di Ron Howard del 1984 che lanciò la carriera di Tom Hanks e che mostrava brevemente il fondoschiena della co-protagonista Daryl Hannah.

Per chi non lo sapesse, la Hannah nel film interpreta una sirena di nome Madison, che in alcune sequenza appare nuda, ma di quel nudo pudico tipico dei film per famiglie. Tuttavia c'è una sequenza in particolare in cui il personaggio inizia a correre verso l'oceano, e nella versione originale si potevano intravedere i glutei, malamente coperti dai suoi lunghi capelli.

Nella nuova scena per Disney+, che è stata scoperta e segnalata dall'utente di Twitter Allison Pregler, la compagnia ha aggiunto alcune ciocche di capelli in CGI per coprire ulteriormente la pelle nuda dell'attrice, con risultati di dubbio gusto estetico. La cosa più curiosa di questa modifica a Splash è il fatto che i veri capelli della Hannah nella versione originale coprivano perfettamente tutto ciò che doveva essere coperto, e di queste extension digitali non si sentiva proprio il bisogno.

Splash è stato il primo film distribuito da Touchstone Pictures, società creata da Walt Disney Studios. L'etichetta è stata avviata dallo studio per pubblicare contenuti più "adulti" rispetto alla consuetudine Disney, e venne valutato PG per temi più maturi e la breve nudità, ma è ben lungi dall'essere un film per adulti. Qui sotto potete vedere la scena in questione prima e dopo le modifiche digitali.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla prima apparizione pubblica di Tom Hanks. Inoltre, vi ricordiamo che è attualmente in programma un remake di Splash con Channing Tatum.