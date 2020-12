Tom Hanks non teme i film in streaming: 'Sono pensati per essere visti anche così'

Il panico da streaming si è diffuso ormai da qualche anno, con tanti appassionati di cinema sicuri che il boom di servizi come Netflix, Disney+, Prime Video e simili porterà inevitabilmente al ridimensionamento se non alla scomparsa delle sale cinematografiche e a danni enormi per la qualità delle produzioni: Tom Hanks, però, non la pensa così.

Secondo l'attore di Forrest Gump e Salvate il Soldato Ryan, infatti, stiamo semplicemente vivendo un momento di cambiamento ampiamente prevedibile e inevitabile che, però, non porterà necessariamente ad un danno per il mondo dell'intrattenimento.

"Penso ci saranno tantissimi film che verranno trasmessi soltanto in streaming e va bene così, perché sono stati pensati anche per questo, perché potessero funzionare anche sulla bella TV widescreen che uno ha a casa. E ci saranno ancora altri film che saranno visti in quel modo, ma le persone si affolleranno comunque a vederli sul grande schermo quando ne avranno l'occasione. Senza dubbio, però, siamo nel pieno di un grande cambiamento" sono state le parole di Hanks.

Il parere dell'attore arriva in seguito alle tante polemiche suscitate dalla decisione di Warner Bros. di rilasciare in contemporanea in sala e su HBO Max le sue maggiori produzioni per il 2021, scelta aspramente criticata anche da Christopher Nolan; su Netflix, invece, arriverà prossimamente il nuovo film con Tom Hanks.