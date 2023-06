Tom Hanks, la nipote Carly Reeves reagisce con rabbia all'eliminazione da Claim to Fame!

Essere la nipote di Tom Hanks ha giocato un brutto scherzo a Carly Reeves, una delle concorrenti del reality Claim to Fame, eliminata nella prima puntata proprio perché scoperta dal concorrente Hugo imparentata proprio con il protagonista di Philadelphia e Forrest Gump, vincitore di due premi Oscar in carriera.

Nel gioco all'interno del programma, nel quale i concorrenti hanno l'opportunità di scegliere uno dei partecipanti e indovinare la loro 'claim to fame' ovvero ciò che li può rendere famosi, Hugo ha intuito che Reeves è la nipote dell'attore di Insonnia d'amore grazie ad alcuni indizi, tra cui la panchina di Forrest Gump. Nelle scorse settimane Tom Hanks si è infuriato a Cannes nei confronti di uno degli addetti ai lavori, e la scena è stata immortalata dai media.



Confusa e arrabbiata per l'eliminazione, Carly Reeves ha reagito esprimendo tutta la propria delusione per il prematuro abbandono di Claim to Fame.

"Non mi ero resa conto che avrebbe scelto me. Non me l'aspettavo affatto. Ti ho aiutato, Hugo. Ti ho dannatamente aiutato. Ti ho dato degli indizi e se qualcuno di loro ha ragione spero che tu vada a casa per questo".



"Questi dannati indizi sono così dannatamente ovvi" ha esclamato in seguito Reeves "Non sono nemmeno riuscita a fare una sfida. Non merito questo. Dovrei avere più tempo per la telecamera! Avrei dovuto restare più a lungo!". Uno sfogo eccessivo, come ha ammesso la stessa Reeves a Entertainment Weekly.



"Ero davvero arrabbiata per non aver avuto la possibilità di giocare fintanto che c'erano gli altri concorrenti. Voglio dire, non c'era nessuno con il quale arrabbiarsi, ero solo arrabbiata in generale con me stessa per il fatto che stavo tornando a casa. E poi si è trasformata in disperazione e tristezza. Dico anche qualcosa del tipo 'Dovrei avere più tempo per la telecamera!'. È così sciocco da parte mia dirlo".



Nel frattempo, lo zio Tom Hanks debutterà come scrittore nel 2023 con il suo primo romanzo.