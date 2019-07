Tom Hanks è Mr. Roger nel trailer ufficiale di A Beautiful Day in thr Neighborhood

Dopo una lunga gestazione, la Sony Pictrues Entertainment ha diffuso online il primo, emozionante trailer ufficiale di A Beautiful Day in the Neighborhood, biopic diretto da Marielle Heller che vede il grande Tom Hanks come protagonista nei panni del pastore protestante e presentatore televisivo Fred Roger.

Scritto da Noah Harpster e Micah Fitzerman-Blue, questo film dedicato all'amabile personalità di Mr. Roger non racconto in realtà l'intera vita del protagonista o meglio, non lo fa in modo lineare, visto che andrà invece a interessarsi a un momento particolare del presentatore. Tratto ovviamente da una storia vera, A Beautiful Day in the Neighborhood vede infatti il cinico giornalista Lloyd Vogel (Matthew Rhys) essere scelto da Esquire per scrivere un profilo sull'iconico Mr. Roger, incontro che cambierà drasticamente la prospettiva sul mondo di Vogel e anche la sua vita.



Nel cast di A Beautiful Day in the Neighborhood troveremo anche Chris Cooper, Enrico Colantoni, Tammy Blanchard e Carmen Cusack, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 22 novembre 2019, pochi giorni prima del Giorno del Ringraziamento. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il mercato italiano.



Curiosi? L'interpretazione di Tom Hanks sembra come sempre eccezionale. Secondo voi riuscirà a strappare una nomination agli Oscar (l'ennesima)?