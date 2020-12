Tom Hanks si mostra senza capelli: nuovo look in vista del biopic su Elvis

Tom Hanks non è fa parte di quella categoria di attori che siamo abituati a veder cambiare forma con uno schiocco di dita: al netto di qualche drastico dimagrimento come in Cast Away, la star di Forrest Gump si è sempre presentata a noi con il rassicurante faccione che l'ha resa celebre. Stavolta, però, il nostro sembra voler fare un'eccezione.

Sia chiaro, non aspettatevi nulla di radicale: stiamo parlando pur sempre di Tom Hanks, non di Christian Bale o di Jake Gyllenhaal. L'attore de Il Miglio Verde, però, sembra aver deciso di scendere a compromessi per il biopic su Elvis Presley a cui prenderà parte nel ruolo del Colonnello Tom Parker, l'uomo che scoprì il futuro re del rock 'n' roll nel 1955: durante una sua comparsa al The Graham Norton Show, infatti, Hanks si è mostrato in un'inedita versione senza capelli!

L'attore di The Terminal è sembrato comunque decisamente riluttante ad anticipare la sorpresa ai proprio fan, accettando di rimuovere il berretto soltanto per pochi istanti: tanto è bastato, comunque, a darci un assaggio di ciò che vedremo nel film diretto da Baz Luhrman. Recentemente, intanto, anche Dacre Montgomery si è unito al cast del film su Elvis; sarà invece Austin Butler ad interpretare Elvis nell'attesissimo biopic.