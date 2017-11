Tom Hanks e Meryl Streep nel primo trailer di The Post di Steven Spielberg

20th Century Fox ha diffuso il primo trailer ufficiale di, la nuova pellicola diretta da Steven Spielberg con protagonisti. Spielberg è al lavoro anche sul fantascientifico, riadattamento cinematografico del libro di Ernest Cline, e, basato su una storia vera.

The Post racconta le vicende intorno allo scandalo del 1971, nel quale il Washington Post portò alla luce alcuni documenti riguardanti uno studio sulle strategie e i rapporti del governo americano con il Vietnam, in grado di mettere in difficoltà il governo federale. Il caso venne denominato Pentagon Papers.

Tom Hanks sarà il direttore del Post, Ben Bradlee, mentre Meryl Streep interpreterà Kay Graham, responsabile della casa editrice.

Nel ricco cast di The Post troveremo anche Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Bradley Whitford, Carrie Coon, Matthew Rhys, Jesse Plemons, David Cross, Tracy Letts, Bruce Greenwood, Michael Stuhlbarg e Zach Woods.