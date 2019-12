Per Tom Hanks il maglione rosso di Mr. Rogers equivale al costume di Batman

Nel corso di una recente ospitata al Jimmy Kimmel Live, Tom Hanks ha paragonato la pressione di indossare l'iconico maglione rosso di Mr. Rogers a quella di infilarsi nel costume di Batman.

L'attore ha interpretato lo storico presentatore in A Beautiful Day in the Neighborhood, biopic che racconta la storia di un giornalista che divenne amico della star.

Ecco cosa ha detto Tom Hanks: "Indossare quel maglione rosso e quelle scarpe blu, è come indossare il mantello e il cappuccio di Batman. Ti senti potente. Sì, perché abbiamo girato questo a Pittsburgh al WQED, la stazione televisiva in cui hanno effettivamente realizzato i suoi programmi. Sapevo che, una volta che fossi entrato in quello studio con un maglione rosso e delle scarpe blu, tutte le persone che erano lì mi avrebbero guardato. I ragazzi della troupe mi avrebbero guardato. 'Oh mio Dio. È lo stesso identico maglione che indossava Fred!' Erano ammaliati dal potere che trasmetteva."

Tom Hanks, tra l'altro, è davvero imparentato con Fred Rogers, essendo un cugino di sesto grado del presentatore di spettacoli per bambini. E sebbene il personaggio di Batman e la natura del vero Mr. Rogers siano evidentemente distanti in termini di confronto, entrambi sono riusciti a ispirare generazioni di spettatori in modi molto diversi.

