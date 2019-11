Tom Hanks legge i messaggi su Twitter in un video per il Giorno del Ringraziamento

Il premio Oscar Tom Hanks, recentemente protagonista del dramma A Beautiful Day in the Neighborhood, ha letto alcuni dei messaggi più belli su Twitter nel Giorno del Ringraziamento. Hanks è protagonista del video pubblicato dall'account Twitter Movies, nel quale legge ad alta voce alcuni dei messaggi più simpatici giunti sui social.

Tom Hanks inizia leggendo il messaggio di un dipendente di McDonald's che ammette di aver trascorso quasi tre anni a mettere undici bocconcini Chicken McNugget's in ordini da dieci:"Questo è un uomo che non solo è gentile, ma nutre un po' meglio il mondo, contrastando la strategia aziendale" commenta divertito Hanks.

L'attore si commuove fino alle lacrime, quando legge il tweet di una giovane donna che condivide la foto di una torta con scritto 'Sei ancora il mio numero 1', che le ha fatto suo padre quando un fidanzato ha rotto con lei.

"Ricomincerò a piangere, perché è assolutamente bellissimo. A proposito, chiunque abbia rotto con te è un idiota" prosegue Hanks.



Infine legge un tweet dove si parla di un cane con un disturbo ossessivo compulsivo, che ha iniziato una nuova vita aiutando i vigili del fuoco in Australia nella ricerca dei koala.

"Questo è un film Disney che dev'essere realizzato! The Story of Bear: The Koala Detection Dog".

Tom Hanks è Fred Rogers nel trailer di A Beautiful Day in the Neighborhood, nuovo titolo del biopic che comprende nel cast anche Matthew Rhys.